🎥 L'assist de la semaine en Bundesliga : une superbe talonnade signée Baumgartner

La reprise de la Bundesliga permet également le retour de quelques très jolis gestes. Celui de la semaine nous vient d'Hoffenheim.

Christoph Baumgartner (20 ans) a illuminé la rencontre entre Hoffenheim et le FC Cologne de Sebastiaan Bornauw, exclu ce mercredi soir. Avec deux buts et un assist, l'Autrichien a été l'homme du match et s'est offert le geste de la semaine, d'une très belle talonnade vers Zuber pour faire 3-0.