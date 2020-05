Edward Still va retrouver Ivan Leko, après avoir refusé le RSC Anderlecht

L'adjoint et analyste vidéo Edward Still, champion de Belgique au sein du staff d'Ivan Leko en 2018 avec le FC Bruges, va retrouver le Croate à l'Antwerp.

C'est une information révélée par la RTBF, qui confirme une rumeur insistante depuis l'arrivée d'Ivan Leko à la tête de l'Antwerp : Edward Still (27 ans), dont le frère Will est actuellement T2 du Beerschot, va retrouver celui avec qui il a été champion de Belgique en 2018 avec le FC Bruges. Still, qui avait refusé une proposition insuffisante du RSC Anderlecht il y a quelques semaines, se dit "très heureux et reconnaissant" de l'opportunité offerte par l'Antwerp.

Analyste vidéo qui s'est fait connaître du grand public par ses passages très appréciés dans l'émission La Tribune, Edward Still va reprendre son rôle d'adjoint et d'analyste auprès d'Ivan Leko au Bosuil. "L'Antwerp a une passion contagieuse. Retravailler avec Ivan est très motivant et nous reformons ainsi ce trio qui a si bien fonctionné avec Rudy Cossey".