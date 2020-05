Jean-Michel Aulas ne lâche rien et a présenté son plan de reprise à la Ministre des Sports

Le trublion du football français ne décolère pas alors que quatre des cinq grands championnats pourraient reprendre, laissant la France seule à avoir arrêté le sien. Jean-Michel Aulas a ainsi présenté son plan de reprise de la Ligue 1 à la Ministre des Sports.

Le média L'Equipe nous apprend ainsi que le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a adressé un courrier à la Ministre des Sports française, Roxana Maracineanu, pour lui demander la reprise du championnat de Ligue 1 et l'autorisation de reprendre les entraînements dès le 2 juin, afin de revoir la décision prise par le gouvernement et décider dès le 15 juin d'une reprise, si possible, pour le mois de juillet.

"Nous vous demandons instamment que, comme pour le deuxième tour des municipales, et sous le couvert et le contrôle du Comité scientifique, vous puissiez autoriser dès le 2 juin la reprise des entraînements collectifs par groupe maximum de onze, afin d'envisager en commun avec la LFP une clause de revoyure le 15 juin qui permettrait de décider de reprendre (ou pas) l'activité des matchs à huis clos aux alentours de début juillet", lit-on dans le communiqué de Jean-Michel Aulas, obtenu par l'AFP.

Le championnat féminin aussi

Le président lyonnais, très impliqué dans le football féminin, a également demandé la reprise du championnat féminin et ce alors que l'OL a été sacré champion de France. "Nous n'avons pas fêté ce titre car il a été obtenu alors que le PSG pouvait tout à fait nous dépasser", estime Aulas.