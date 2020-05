Nouveaux caprices des groupes TV : Amazon reçoit finalement l'autorisation pour retransmettre des rencontres de Bundesliga

Sky Sports, Eurosport, DAZN ; autant de grands groupes à avoir mis la pression sur la Ligue allemande de football (DFL) afin que la Bundesliga reprenne rapidement ses droits.

Gain de cause obtenu, les détenteurs des droits TV se disputent désormais entre eux pour obtenir les meilleures parts. Au début de la saison, Eurosport Allemagne avait rétrocédé une partie de ses droits de diffusion à la plateforme DAZN. Mais Eurosport veut également que son contrat avec la DFL - qui court pourtant jusqu'en 2021 - soit résilié. Les deux parties défendront leur cause devant le Tribunal dans les prochaines semaines.

En attendant la DFL a donné son feu vert à Amazon. Le géant du commerce en ligne retransmettra dorénavant certaines rencontres de Bundesliga sur sa plateforme Amazon Prime, indique le journal L'Equipe. Les droits de retransmission intéressent d'autant plus Amazon que le rythme effréné des rencontres - qui plus est sans supporters dans les stades - augmente fortement les chiffres d'audience. De leurs côtés, les groupes de supporters se mobilisent contre ces matchs fantômes et les horaires imposés par Sky Sports et consorts.