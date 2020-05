Officiel : Elisha Temou vient renforcer le RFC Liège

Le RFC Liège vient d'officialiser un nouveau transfert pour la saison prochaine.

Elisha Temou est un milieu défensif qui évoluait cette saison à la Cuidad Real en division 4 espagnole. Le jeune camerounais de 22 ans connaît déjà le football amateur belge. Temou était auparavant passé par Walhain et La Calamine en D2 amateurs.

Le milieu défensif s'est déjà présenté sur les réseaux sociaux et le site internet du RFC Liège. Il affirme être impatient d'évoluer sous les couleurs liégeoise et ajoute quelques louanges pour cet historique club du football belge. Il a signé un contrat d'un an.