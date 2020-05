Gareth Bale en a marre des sifflets : "Pas bon pour la confiance en soi"

Le Gallois a été pris en grippe par une bonne partie des supporters du Real Madrid en raison de son rendement décevant et de son attitude.

Gareth Bale (30 ans, 18 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) a une nouvelle fois affiché son incompréhension face aux sifflets du public.

"Je pense que les joueurs de football ont beaucoup de pression à chaque match. Et si on ne joue pas bien, alors tout ce que l'on fait est scruté. Il y avait 80 000 personnes dans le stade en train de me siffler, parce que je n'avais pas bien joué. Ce n'était pas agréable. Cela s'est reproduit plusieurs fois. La première fois que cela est arrivé, je me suis demandé ce qu'il se passait. Ici, les supporters sifflent les joueurs. Ce n'est pas très plaisant. Et ce n'est pas bon pour la confiance en soi", a confié le Gallois à l'occasion d'un direct avec le youtubeur Erik Anders Lang. "Je ne comprends pas. Quand on n'est pas dans un bon jour sur le terrain, on s'attendrait plutôt à ce qu'ils soient derrière nous, qu'ils nous poussent pour que l'on soit meilleur. Mais en sifflant, ils font exactement l'inverse."