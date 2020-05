📷 Un joueur de Schalke 04 réclame justice pour George Floyd, assassiné par la police aux Etats-Unis

Weston McKennie évolue à Schalke 04 mais est aussi un joueur de la sélection des Etats-Unis (19 sélections et 6 buts).

Comme de nombreuses personnes à travers le monde, le milieu de terrain a voulu exprimé son soutien à George Floyd, étouffé par un policier et finalement décédé. En portant un brassard floqué de "Justice pour George" lors de la rencontre de ce samedi entre Schalke et le Werder Brême, McKennie a par extension envoyé un message clair contre le racisme et les brutalités policières.

Weston McKennie with a "Justice for George" armband pic.twitter.com/qAXlAXJHF1 — Tim Murphy (@timothypmurphy) May 30, 2020

Plus tôt dans la journée, le Champion du Monde Kylian Mbappé a également diffusé le message "Justice pour George" sur ses réseaux sociaux. Black Lives Matter ! réclament légitimement de nombreux joueurs à travers le monde.