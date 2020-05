📷 Weston McKennie (Schalke 04) revient sur son geste : "Il est temps que nous soyons entendus !"

Outre ses qualités footbalistiques et son grand potentiel, Weston McKennie a également prouvé être un homme engagé pour la justice sociale ce samedi après-midi. Lors de la rencontre opposant Schalke 04 au Werder Brême, le jeune joueur de 21 ans a en effet porté un brassard floqué du message "Justice pour George", le citoyen étatsunien assassiné par un policier cette semaine.

S'en sont suivis ces derniers jours de nombreuses actions ainsi qu'un large mouvement social exprimant un raz-le-bol des discriminations raciales et des abus des forces de l'ordre. Après la rencontre, Weston McKennie a expliqué pourquoi il avait tenu à réclamer publiquement justice pour George Floyd : "Cela fait du bien de pouvoir attirer l'attention sur un problème qui dure depuis trop longtemps ! Nous devons défendre ce en quoi nous croyons et je crois qu'il est temps que nous soyons entendus ! Justice pour George, non au racisme !".

To be able to use my platform to bring attention to a problem that has been going on to long feels good!!! We have to stand up for what we believe in and I believe that it is time that we are heard! #justiceforgeorgefloyd #saynotoracism pic.twitter.com/TRB1AGm0Qx