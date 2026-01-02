Après le renvoi de Frédéric Frans, le RWDM a choisi son entraîneur pour la fin de saison

En pleine tourmente, le RWDM Brussels confirme Christ Bruno sur le banc pour la seconde partie de saison. L'ancien entraîneur des U21 avait pris la relève de Frédéric Frans à son départ, à la mi-décembre.

Après le partage à domicile contre l’Olympic Charleroi à la mi-décembre, le RWDM Brussels a décidé de se séparer de son entraîneur, Frédéric Frans.

Alors onzièmes de la Challenger Pro League et en pleine crise financière, les Molenbeekois ont misé sur Christ Bruno, l’entraîneur des U21, pour le remplacer.

Avec une victoire 0-1 au Club NXT, l’entraîneur intérimaire avait réussi ses débuts, mais est rapidement retombé sur terre la semaine suivante lors de la défaite face au RFC Liège (0-3).

Christ Bruno confirmé au RWDM Brussels

En pleine tourmente extra-sportive à cause des agissements du propriétaire John Textor, et pas encore certain de sortir indemne de l’épisode DAZN, le RWDM reprendra toutefois bien les entraînements ce 3 janvier, selon nos confrères de Sudinfo.



Christ Bruno restera l’entraîneur en place, et devrait le rester jusqu’à la fin de la saison. Pour le RWDM, la priorité est désormais de se maintenir en Challenger Pro League et de s’assainir financièrement avant de repartir de l’avant.