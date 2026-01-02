Ancien grand espoir du football belge, Luca Oyen va quitter Genk par la petite porte

Photo: © photonews

Réintégré au noyau du Jong Genk après plus de 80 matchs avec l'équipe première, Luca Oyen va quitter le Limbourg cet hiver pour rejoindre Heerenveen, entraîné par Robin Veldman.

Victime de deux ruptures des ligaments croisés avant l’âge de 22 ans, Luca Oyen, à qui un grand avenir était promis, n’a pas connu le début de carrière espéré.

Ancien international espoir, il a fait toutes ses classes au Racing Genk avant d’enchaîner 83 apparitions en match officiel avec l’équipe première, pour trois buts et sept assists.

Mais depuis sa deuxième blessure, Luca Oyen a été pleinement réintégré au noyau du Jong Genk, en Challenger Pro League, avec lequel il a disputé 14 rencontres cette saison, inscrivant cinq buts et délivrant deux passes décisives.

Luca Oyen vers un départ du Racing Genk par la petite porte

En fin de contrat le 30 juin 2027, l’ailier, un temps évalué à 4 millions d’euros, va toutefois quitter le Limbourg par la petite porte pour rejoindre Heerenveen, entraîné par un certain Robin Veldman, selon le Leeuwarder Courant et Het Belang van Limburg, qui annonce même une visite médicale ce vendredi.

Le club néerlandais recrute Luca Oyen afin de lui offrir une chance de se relancer et a donc pris contact avec la direction du Racing Genk, qui ne s'est pas opposée à un départ.

