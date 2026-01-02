Noah Fernandez ne sera pas seul : deux autres Belges repris pour le stage du PSV

Apparu pour la toute première fois avec l'équipe première lors d'une rencontre de Coupe des Pays-Bas il y a deux semaines, Nicolas Verkooijen est repris dans le groupe du PSV Eindhoven pour le stage hivernal. Il y retrouvera son compatriote Noah Fernandez.

Après une première apparition en championnat contre Zwolle début octobre, Noah Fernandez a délivré son premier assist avec l’équipe première du PSV lors d’un match de Coupe des Pays-Bas contre le GVVV, pensionnaire de troisième division.

Le médian offensif de 17 ans était d’ailleurs le plus jeune joueur à être impliqué dans un but avec l’équipe première du club d’Eindhoven en match officiel depuis un certain Memphis Depay en 2011… lors d’un match où un autre jeune joueur belge a fait ses débuts chez les A.

Nicolas Verkooijen et Noah Fernandez en stage avec le PSV

Méconnu chez nous puisqu’il est parti très tôt à Willem II puis au PSV, Nicolas Verkooijen (19 ans) s’est imposé dans la deuxième équipe du PSV et frappe désormais à la porte de l’équipe première.

Lors de cette rencontre face à GVVV, il a eu l’opportunité de disputer les 22 dernières minutes de la partie et entre dans les plans d’avenir de l’entraîneur Peter Bosz.

Jordy Bawuah invité de dernière minute

Le natif de Turnhout est d’ailleurs repris pour le stage hivernal du PSV, qui se déroulera en Espagne, au même titre que Noah Fernandez. Les deux jeunes Diablotins pourraient bientôt retrouver Jorthy Mokio, Rayane Bounida ou encore Mika Godts lors d’un Topper à la sauce noir-jaune-rouge entre l’Ajax et le PSV.





UPDATE : Delé Thomas étant malade, il ne participera pas au stage hivernal. Il est remplacé par... Jordy Bawuah, un autre médian belge de 19 ans formé au Racing Genk avant de signer au PSV, qui s'est aussi révélé dans la seconde équipe du club.

Nicolas Verkooijen (2006 exU19🇧🇪) et Noah Fernandez (2008 U18🇧🇪) font partie du groupe du PSV qui part en stage en Espagne ! 🇪🇸 pic.twitter.com/kQlUFgGDVM — Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) January 2, 2026