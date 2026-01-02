Charles De Ketelaere, inefficace mais soutenu : l'Atalanta a besoin de lui... et les Diables aussi

Charles De Ketelaere, inefficace mais soutenu : l'Atalanta a besoin de lui... et les Diables aussi
Photo: © photonews

En manque d'efficacité depuis le début de saison, Charles De Ketelaere a été défendu par son entraîneur, Raffaele Palladino, en conférence de presse. Le Diable Rouge reste un élément important de l'effectif du club de Bergame.

Auteur de 13 buts et 13 passes décisives en 50 apparitions la saison dernière, Charles De Ketelaere jouait un rôle prépondérant dans le jeu offensif de l’Atalanta.

C’est toujours le cas, au vu du statut de titulaire que lui accorde son entraîneur Raffaele Palladino, mais De Ketelaere se montre moins décisif et n’a inscrit que deux buts en championnat, un… doublé contre Lecce à la mi-septembre.

L’Atalanta, qui n’a remporté que 5 de ses 17 matchs de championnat cette saison, occupe la 10e place de Serie A et se bat pour retrouver les places européennes, situées à seulement cinq points.

L'entraîneur de l'Atalanta prend la défense de Charles De Ketelaere

Mais ce samedi soir, le club de Bergame aura fort à faire avec la réception de l’AS Roma, quatrième à seulement trois points du leader, l’Inter, et entraînée par son ancien coach à succès, Gian Piero Gasperini.

En conférence de presse d’avant-match, Raffaele Palladino a été interrogé sur un éventuel lien entre la saison compliquée de l’Atalanta et le manque d’efficacité de Charles De Ketelaere. Il s’est montré plutôt positif à l’égard du Diable Rouge.

"De Ketelaere doit-il recommencer à marquer ? Il a été absent pendant longtemps, mais il fait un excellent travail. Je lui laisse beaucoup de liberté. Il est essentiel pour nous", a déclaré Palladino, cité par le Pazzidifanta de Gianluca Di Marzio. Espérons toutefois, notamment en vue de l’équipe nationale, qu’il retrouve rapidement son efficacité.

