Officiel : déjà confirmé par Frédéric Taquin, le premier départ de la RAAL est acté

Très peu utilisé par Frédéric Taquin, Lucas Bretelle quitte La Louvière et s'engage au Mans, en Ligue 2. Le milieu de terrain n'a disputé que 13 minutes en championnat cette saison.

Ce n’est pas un coup de tonnerre, d’autant que l’information avait déjà été confirmée par Frédéric Taquin. C’est désormais officiel : Lucas Bretelle quitte déjà la RAAL La Louvière pour Le Mans.

Arrivé libre de l’US Orléans l’été dernier, il a été très peu utilisé par Frédéric Taquin et n’a disputé que 13 minutes en championnat, lors d’un déplacement à l’Antwerp début novembre (défaite 3-1)… rencontre durant laquelle il avait délivré la passe décisive à Alexis Beka Beka, autre joueur prometteur mais en méforme, qui inscrivait alors son premier et seul but pour la RAAL.

Lucas Bretelle quitte la RAAL pour Le Mans

En Coupe de Belgique, il a disputé les 90 minutes du déplacement à Heist, dans un match où Taquin avait légèrement remanié son effectif, mais il ne figurait pas dans le groupe pour affronter le Beerschot au tour suivant.

Aligné durant 45 minutes avec les U21 de la RAAL en octobre, le médian de 23 ans a donc dû se contenter de très peu de temps de jeu cette saison. Il est dès lors logique de le voir déjà quitter la Tanière.

Redevenu un élément important d’Orléans en National, en France, il pourra rapidement se remettre à la tâche au Mans puisqu’il devrait figurer dans le groupe pour la rencontre face à Saint-Étienne, ce week-end.



