Benjamin Pavard savoure: "Beaucoup de personnes doutaient de moi"

Champion du Monde avec la France il y a deux ans, Benjamin Pavard s'est depuis imposé au poste d'arrière droit au Bayern. Le Français savoure et a beaucoup d'ambition pour la suite de sa carrière.

Ce samedi, le Bayern a roulé sur Düsseldorf et Benjamin Pavard a trouvé le chemin des filets. D'une façon moins spectaculaire que lors du huitième de finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine, mais cette sensation lui plait: "J'aime marquer, et d'ailleurs je le fais de plus en plus. C'est un des domaines où j'ai le plus progressé", affirme l'international français lors d'une interview donnée à Bein Sport.

Pavard, qui a débarqué au Bayern en 2019, a su faire taire les critiques. Il était en effet arrivé après une mauvaise saison avec Stuttgart et avait eu du mal à assumer son nouveau statut: "Mais j'ai beaucoup travaillé, à l'entraînement et lors des matches. Je sais que certaines personnes ont douté de moi quand je suis arrivé ici, mais j'avais la confiance du coach et j'ai toujours tout fait pour rendre cette confiance, comme avec Didier Deschamps".

Pour son futur avec le Bayern, l'ancien Lillois est ambitieux: "Je veux progresser dans ce club, j'ai encore un contrat de 5 ans et je veux remporter des titres. Je voudrai faire un triplé: championnat, coupe et Ligue des Champions. Ici, tout le monde en rêve."