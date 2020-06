Premier League : Des fonds sonores tirés de Fifa 20 pour combler le manque de bruit lors de la reprise ?

Après les faux encouragements du public lors des matchs de Bundesliga à huis clos, une nouvelle étape pourrait être franchie outre-Manche pour combler le vide en l'absence de spectateurs.

Selon le Daily Mail, la Premier League envisage de combler le manque de bruit lors de la reprise des matchs à huis clos par la diffusion de bruits provenant du célèbre jeu vidéo FIFA 20.

Les clubs seront invités à voter, jeudi, en faveur ou contre la diffusion de bruits de foule tiré du jeu de simulation, très prisé des footballeurs. Ce serait en effet l'option privilégié des dirigeants pour améliorer le spectacle lors la reprise le 17 juin prochain.

Le faux bruit serait facultatif pour les téléspectateurs qui auraient donc l'option de s'en passer. Les 92 matchs restants de la saison seront diffusés sur Sky Sports et BT Sport, les détenteurs de droits, mais aussi sur Amazon Prime et la BBC, qui ont récupéré quelques lots. La saison reprendra le 17 juin avec un choc entre Manchester City et Arsenal.