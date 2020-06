Riyad Mahrez explique ses débuts compliqués à Manchester City

L'ailier algérien a concédé qu'il n'avait pas répondu aux attentes lors de sa première saison avec le champion d'Angleterre en titre.

Arrivé en provenance de Leicester City contre une somme de 68 millions d'euros en juillet 2018, Riyad Mahrez a admis avoir connu des difficultés lors de sa première saison à Manchester City. Il s'est retrouvé à être balloté entre le onze de départ de Pep Guardiola et le banc de touche étant au coeur d'une forte concurrence pour une place de titulaire la saison dernière. "Je n'ai pas fait de différence aussi vite qu'ils pensaient que j'allais faire", a déclaré Mahrez à Sky Sports. "Donc, évidemment, ils n'ont pas le temps de me donner du temps parce que nous sommes 20 joueurs dans l'effectif, avec les meilleurs joueurs du monde".

Le Fennec a joué un rôle beaucoup plus important pour Manchester City cette saison, et a justifié la confiance que Guardiola a placée en lui en marquant neuf buts et en délivrant 14 passes décisives en 37 sorties dans toutes les compétitions."J'étais sur le banc et les autres joueurs étaient performants, donc j'ai eu du mal à revenir. Puis, plus à la fin de la saison, je suis revenu, j'ai bien joué et j'ai commencé cette saison différemment. Maintenant, quand il m'a fait joué, je jouais, donc la confiance est là", a ajouté l'Algérien.

Manchester City a repris l'entraînement au début du mois avant la reprise de la Premier League le 17 juin.