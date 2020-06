Ce jeudi matin à l'entraînement, les joueurs du Besiktas ont formé les initiales de George Floyd dans le rond central. Ils ont également reproduit la pose rendue célèbre par un joueur de NHL en 2016. Le club stambouliote a partagé les photos sur ses réseaux sociaux avec le commentaire : "A la mémoire de George Floyd" :

Dans le même temps, d'autres ont pris des initiatives individuelles. Ainsi le talentueux Weston Mckennie a partagé une compilation de violences policières en stipulant : "Cela suffit ! Tout cela a assez duré !"

ENOUGH IS ENOUGH



The time is NOW!! Not just for justice or change, but a SOLUTION!!! It has been going on way too long. This has been overlooked and belittled way too often! ENOUGH IS ENOUGH!!! pic.twitter.com/IqM18XjTga