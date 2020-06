Premier League : le calendrier de la reprise est connu !

Après plusieurs semaines de discussion et la reprise des entraînements collectifs, la Premier League a annoncé son nouveau calendrier pour le retour à la compétition.

Avec une reprise le mercredi 17 juin, les fans pourront profiter de deux rencontres : Aston Villa - Sheffield United (19h) et Manchester City - Arsenal (21h15).

La Premier League reviendra ensuite le 19 juin et pour sept jours consécutifs avec, entre autres, Everton - Liverpool (dimanche 21 juin, 20h) et Chelsea - Manchester City (jeudi 25 juin, 21h15).

The #PL will restart behind closed doors on 17 June if all safety requirements are in place



The Premier League today confirmed the fixtures for the first three match rounds of the resumed 2019/20 season



All 92 matches will be broadcast live in the UK