Témoignage poignant de Manuel Cabit : "Quasiment aucune chance que je rejoue au foot, mais j'y crois"

Le back gauche avait été victime d'un grave accident de la route en novembre dernier.

Ce dimanche soir, le Canal Football Club a diffusé un entretien poignant avec Manuel Cabit. Le back gauche du FC Metz, qui s'était gravement blessé lors d'un accident de la route en début de saison, n'a toujours pas retrouvé l'usage de ses jambes, mais il s'accroche en rééducation. "Mon quotidien a changé. C'est kiné, musculation. Je ne peux toujours pas bouger mes membres du bas. J'y crois. Je suis quelqu'un de très croyant. Je profite de ma famille, de mon fils. Il y a pire dans la vie, je prends le côté positif. Ça me permet de grandir, de voir autre chose. Souvent, je me plaignais pour de petites choses, alors que le plus important est la santé."

S'il espère toujours rejouer au foot un jour, le Messin avoue que son objectif premier est de pouvoir marcher de nouveau. "J'ai toujours été positif. Je tiens ça de ma mère qui est très présente et qui a beaucoup souffert. Je peux rester en fauteuil toute ma vie mais voir ma mère souffrir, c'est vraiment la chose qui est compliquée. Mon rêve est de remarcher. Ça aurait pu être pire, j'aurai pu ne pas être là devant vous, j'aurai pu ne pas voir mon fils naître. A l'heure actuelle, il n'y a quasiment aucune chance que je rejoue au foot, mais j'y crois ."