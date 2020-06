L'Atlético Madrid espère conserver Yannick Carrasco une saison de plus

Yannick Carrasco est revenu à l'Atlético Madrid l'hiver dernier, quittant enfin la Chine après deux saisons. Le Diable Rouge n'a pas encore vraiment eu l'occasion d'y briller, mais les Colchoneros espèrent le garder.

Avec cinq rencontres (pour 155 minutes seulement au total) depuis son retour à l'Atlético Madrid l'hiver dernier, Yannick Carrasco (26 ans) n'a pas encore totalement retrouvé ses sensations après deux saisons au Dalian Pro, en Super League chinoise. Cependant, d'après AS, le Diable Rouge aurait déjà convaincu le club et Diego Simeone qu'il n'a rien perdu de ses qualités : Carrasco devrait recommencer la saison en tant que titulaire et l'Atlético espère pouvoir le conserver une saison de plus.

Prêté par le Dalian Pro, Carrasco va pouvoir terminer la saison en Espagne au-delà du 30 juin 2020 et les deux clubs devraient parvenir à un accord pour étendre le prêt du joueur une saison de plus, croit savoir le média espagnol. Le directeur sportif des Rojiblancos a déjà rencontré Yannick Carrasco, qui est naturellement ravi à l'idée de rester à Madrid.