Stijn Stijnen l'ambitieux loue Sa Pinto: "L'entraîneur le plus titré du Standard ces dernières années"

Stijn Stijnen est pour le moment l'entraîneur du Patro Maasmechelen et le moins que l'on puisse dire c'est que l'ancien Brugeois a de l'ambition. Il révèle aussi qui sont ses modèles: Diego Simeone et Sa Pinto.

Stijn Stijnen a toujours été ambitieux, que ce soit lors de sa carrière de joueur et maintenant pour sa deuxième en tant qu'entraîneur: "Je suis ambitieux", affirme-t-il dans Het Nieuwblad. "Je vise le haut niveau. La première division je la connaitrai un jour, mais pour le moment je continue mon travail au Patro. L'étranger est aussi une option".

L'ex-gardien de but de notre équipe nationale a comme modèle Diego Simeone, mais aussi Ricardo Sa Pinto: "Ce que Simeone fait avec l'Atlético est incroyable. Moi aussi je veux que mes adversaires paniquent avant même que le match ne commence".

Il loue aussi Ricardo Sa Pinto, passé par le Standard il y a maintenant deux saisons: "Sa Pinto a gagné la coupe et a terminé à la deuxième place. Il n'y a plus rien eu de bien dans le club après lui. C'est l'entraîneur le plus titre du Standard ces dernières années".