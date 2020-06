Marc Wilmots bientôt à la tête du club qui a le plus compté dans sa carrière ?

Libre depuis son départ de l'Iran au début du mois de décembre 2019, le taureau de Dongelberg pourrait retrouver un banc du côté de la Bundesliga.

Après quatre défaites de rang et 12 matchs sans victoire, David Wagner devrait être remercié par Schalke 04 dans les prochains jours. Les Königsblauen, en quête d'un nouvel entraîneur, ont ciblé deux anciennes gloire du club : Raul, coach de la réserve du Real Madrid et Marc Wilmots, libre depuis son départ de l'équipe nationale d'Iran.

L'ancien sélectionneur des Diables Rouges ne serait pas contre l'idée de rejoindre Schalke 04, le club qui a le plus compté dans sa carrière et avec lequel il a connu son plus grand succès avec notamment une coupe d'Europe. Il y avait évolué entre 1996 et 2000 et entre 2001 et 2003. Il avait même été entraîneur intérimaire au renvoi de Frank Neubarth en mars 2003.