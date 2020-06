La D1 Amateurs change de nom : exit le mot "amateurs", trop péjoratif, de nouveaux noms en D2 et D3 également !

Les D1, D2 et D3 Amateurs vont changer de nom, a décidé le Conseil Supérieur. Le troisième échelon de notre football portera désormais le même nom qu'en France : National.

Ne dites plus D1 Amateurs : dites National 1. C'est ainsi, nous apprend La Dernière Heure, que le Conseil Supérieur a décidé de renommer le troisième échelon de notre football au terme d'une réunion ce lundi, se défaisant ainsi de son nom acquis en 2015 et qui ne faisait que peu écho à la réalité, plusieurs joueurs étant sous contrat professionnel au sein des clubs de la division.

National 1, comme en France, donc, où la D3 porte ce nom ... mais pas de National 2 et National 3 pour les D2 Amateurs et D3 Amateurs, qui changent de dénomination également et s'appelleront désormais D2 ACFF/VV et D3 ACFF/VV (selon que l'on parle de la division francophone ou néerlandophone). David Delferière, président de l'ACFF, explique ce choix par le côté devenu "péjoratif" du terme "amateurs".