Besnik Hasi s'exprime sur un dossier sensible à Anderlecht

Besnik Hasi s'exprime sur un dossier sensible à Anderlecht
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Anderlecht espère y voir plus clair quant à l'avenir de Colin Coosemans, mais les discussions s'avèrent compliquées. Besnik Hasi ne s'implique pas dans le dossier contractuel, même s'il a pris la parole à ce sujet en conférence de presse.

Anderlecht souhaite prolonger le contrat de Colin Coosemans, actuellement lié au club jusqu’en juin 2027, d’une saison supplémentaire, mais les discussions n’avancent pas sans difficulté. Comme indiqué précédemment, le gardien préfère encore attendre.

Il estime avant tout que son salaire actuel ne correspond pas à son statut. Il préfère donc réfléchir avant de prendre cette grande décision.

Le mercato hivernal joue également un rôle important dans sa décision. Anderlecht souhaite recruter un deuxième gardien afin de laisser partir ensuite Mads Kikkenborg. L’identité de ce nouveau portier pourrait influencer le choix de Colin Coosemans.

Besnik Hasi garde ses distances avec le dossier contractuel

Lors de la conférence de presse de ce mercredi, l’entraîneur Besnik Hasi est revenu sur le sujet. "Je parle beaucoup avec Colin, mais pas des négociations contractuelles", a expliqué le coach selon le Nieuwsblad.

Lire aussi… "On a besoin d'eux" : Besnik Hasi met en exergue un facteur qui pourrait faire la différence face à Gand
"Je laisse cela à la direction. Est-ce que je crains que les petites erreurs qu’il a commises lors des derniers matches soient liées à cette incertitude ? Cela ne devrait pas être le cas. Et puis, Colin, comme chaque joueur, a le droit de faire des erreurs. Il ne faut pas toujours les amplifier", a conclu Hasi.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - La Gantoise en live sur Walfoot.be à partir de 20:30 (15/01).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
La Gantoise
Besnik Hasi
Colin Coosemans

Plus de news

"On a besoin d'eux" : Besnik Hasi met en exergue un facteur qui pourrait faire la différence face à Gand

"On a besoin d'eux" : Besnik Hasi met en exergue un facteur qui pourrait faire la différence face à Gand

18:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/01: Mortensen - Minda - Hong - Yow

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/01: Mortensen - Minda - Hong - Yow

19:30
"Ce sera une tâche compliquée" : Rik De Mil prudent avant d'affronter Anderlecht en Coupe

"Ce sera une tâche compliquée" : Rik De Mil prudent avant d'affronter Anderlecht en Coupe

16:00
📷 Voici le tout nouveau bus moderne d'Anderlecht... qui vaut plus d'un demi-million d'euros

📷 Voici le tout nouveau bus moderne d'Anderlecht... qui vaut plus d'un demi-million d'euros

15:00
Accord trouvé : le Standard se rapproche de sa première recrue de l'hiver

Accord trouvé : le Standard se rapproche de sa première recrue de l'hiver

19:30
Anderlecht a-t-il une voie royale jusqu'au trophée ? "Je ne pense pas au-delà du quart de finale"

Anderlecht a-t-il une voie royale jusqu'au trophée ? "Je ne pense pas au-delà du quart de finale"

14:20
27 ans de bons et loyaux service : un fidèle serviteur d'Anderlecht sera mis à l'honneur contre La Gantoise

27 ans de bons et loyaux service : un fidèle serviteur d'Anderlecht sera mis à l'honneur contre La Gantoise

13:20
Incroyable transfert : un candidat à la descente vend un joueur pour 9 millions d'euros !

Incroyable transfert : un candidat à la descente vend un joueur pour 9 millions d'euros !

19:00
C'est officiel à Gand : les Buffalos rapatrient un ancien chouchou du public

C'est officiel à Gand : les Buffalos rapatrient un ancien chouchou du public

18:20
Pas avant février : Coosemans pose ses conditions à Anderlecht

Pas avant février : Coosemans pose ses conditions à Anderlecht

07:20
1
OFFICIEL : La Gantoise annonce la signature d'un jeune Japonais

OFFICIEL : La Gantoise annonce la signature d'un jeune Japonais

16:30
Les premiers contacts ont été établis : trois clubs sortent du bois pour Nilson Angulo

Les premiers contacts ont été établis : trois clubs sortent du bois pour Nilson Angulo

10:40
Un Diable Rouge a renseigné Wout Faes avant sa signature à Monaco : "Il m'a confirmé dans mon choix"

Un Diable Rouge a renseigné Wout Faes avant sa signature à Monaco : "Il m'a confirmé dans mon choix"

18:00
1
Sébastien Pocognoli et l'AS Monaco face à un dossier compliqué : "On est tous déçus"

Sébastien Pocognoli et l'AS Monaco face à un dossier compliqué : "On est tous déçus"

17:40
"Chaque joueur pense à cela" : Wout Faes rêve de participer à la Coupe du monde 2026

"Chaque joueur pense à cela" : Wout Faes rêve de participer à la Coupe du monde 2026

17:19
Le RFC Liège offre des places gratuites aux étudiants : voici comment en profiter

Le RFC Liège offre des places gratuites aux étudiants : voici comment en profiter

15:30
Accord conclu : Andreas Skov Olsen va quitter Wolfsburg et se lancer dans un nouveau défi

Accord conclu : Andreas Skov Olsen va quitter Wolfsburg et se lancer dans un nouveau défi

14:40
Christian Burgess voit les critiques des supporters comme un signal : "J'ai hâte d'inverser la tendance"

Christian Burgess voit les critiques des supporters comme un signal : "J'ai hâte d'inverser la tendance"

14:00
1
L'Union déterminée à retrouver Charleroi en demi-finale : un absent pour David Hubert

L'Union déterminée à retrouver Charleroi en demi-finale : un absent pour David Hubert

12:40
OFFICIEL : Sofiane Boufal rejoint un club de Ligue 1

OFFICIEL : Sofiane Boufal rejoint un club de Ligue 1

13:40
"Je sais que c'est assez avancé" : La Louvière se prépare à accueillir un indésirable d'Anderlecht

"Je sais que c'est assez avancé" : La Louvière se prépare à accueillir un indésirable d'Anderlecht

12:00
Le Standard avait tenté le coup : un ancien attaquant de Pro League met les voiles sur la Chine

Le Standard avait tenté le coup : un ancien attaquant de Pro League met les voiles sur la Chine

13:00
Hans Cornelis ne veut plus que Charleroi soit un "petit" club : Mehdi Bayat a fait un geste dans ce sens

Hans Cornelis ne veut plus que Charleroi soit un "petit" club : Mehdi Bayat a fait un geste dans ce sens

11:40
C'est signé : un renfort à plus de 200 matchs en France pour renforcer Dender dans la course au maintien

C'est signé : un renfort à plus de 200 matchs en France pour renforcer Dender dans la course au maintien

12:20
Encore en D1 ACFF au printemps dernier : Lucas Noubi à son avantage contre l'Atletico Madrid

Encore en D1 ACFF au printemps dernier : Lucas Noubi à son avantage contre l'Atletico Madrid

11:20
🎥 Bruges l'avait mauvaise : Campbell prend la rouge, mais Christos Tzolis s'en sort très bien

🎥 Bruges l'avait mauvaise : Campbell prend la rouge, mais Christos Tzolis s'en sort très bien

10:00
3
Il était arrivé il y a six mois : le premier départ du mercato malinois est acté

Il était arrivé il y a six mois : le premier départ du mercato malinois est acté

11:00
Du renfort en approche : la RAAL va recruter un joueur d'expérience...sans club depuis plus d'un an

Du renfort en approche : la RAAL va recruter un joueur d'expérience...sans club depuis plus d'un an

10:20
Officiel : un ancien espoir belge libre après six mois calamiteux en Bosnie-Herzégovine

Officiel : un ancien espoir belge libre après six mois calamiteux en Bosnie-Herzégovine

09:30
Accord conclu : Bruges, l'Union et La Gantoise l'avaient dans le viseur, il va pourtant quitter la Pro League

Accord conclu : Bruges, l'Union et La Gantoise l'avaient dans le viseur, il va pourtant quitter la Pro League

09:00
Rik De Mil fait le nettoyage : un autre joueur poussé vers la sortie

Rik De Mil fait le nettoyage : un autre joueur poussé vers la sortie

06:30
Transfert inattendu en D1B ? Le Beerschot pousse pour l'un des chouchous du RWDM

Transfert inattendu en D1B ? Le Beerschot pousse pour l'un des chouchous du RWDM

08:30
"C'est ce qui s'est passé" : un journaliste flamand accuse gravement les organisateurs du Soulier d'Or

"C'est ce qui s'est passé" : un journaliste flamand accuse gravement les organisateurs du Soulier d'Or

08:00
🎥 Le but cruel qui prive la RAAL des demi-finales : "On a fait un match exceptionnel"

🎥 Le but cruel qui prive la RAAL des demi-finales : "On a fait un match exceptionnel"

07:00
🎥 Bel et bien de retour : le rush de Jeremy Doku qui a mis Manchester City sur les rails à Newcastle

🎥 Bel et bien de retour : le rush de Jeremy Doku qui a mis Manchester City sur les rails à Newcastle

07:40
La porte se ferme : Anderlecht recalé par un défenseur

La porte se ferme : Anderlecht recalé par un défenseur

23:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved