Besnik Hasi s'exprime sur un dossier sensible à Anderlecht

Anderlecht espère y voir plus clair quant à l'avenir de Colin Coosemans, mais les discussions s'avèrent compliquées. Besnik Hasi ne s'implique pas dans le dossier contractuel, même s'il a pris la parole à ce sujet en conférence de presse.

Anderlecht souhaite prolonger le contrat de Colin Coosemans, actuellement lié au club jusqu’en juin 2027, d’une saison supplémentaire, mais les discussions n’avancent pas sans difficulté. Comme indiqué précédemment, le gardien préfère encore attendre.

Il estime avant tout que son salaire actuel ne correspond pas à son statut. Il préfère donc réfléchir avant de prendre cette grande décision.

Le mercato hivernal joue également un rôle important dans sa décision. Anderlecht souhaite recruter un deuxième gardien afin de laisser partir ensuite Mads Kikkenborg. L’identité de ce nouveau portier pourrait influencer le choix de Colin Coosemans.

Besnik Hasi garde ses distances avec le dossier contractuel

Lors de la conférence de presse de ce mercredi, l’entraîneur Besnik Hasi est revenu sur le sujet. "Je parle beaucoup avec Colin, mais pas des négociations contractuelles", a expliqué le coach selon le Nieuwsblad.

Lire aussi… "On a besoin d'eux" : Besnik Hasi met en exergue un facteur qui pourrait faire la différence face à Gand›

"Je laisse cela à la direction. Est-ce que je crains que les petites erreurs qu’il a commises lors des derniers matches soient liées à cette incertitude ? Cela ne devrait pas être le cas. Et puis, Colin, comme chaque joueur, a le droit de faire des erreurs. Il ne faut pas toujours les amplifier", a conclu Hasi.