"Ce sera une tâche compliquée" : Rik De Mil prudent avant d'affronter Anderlecht en Coupe

Ce jeudi soir, Anderlecht et La Gantoise s'affrontent en quarts de finale de la Coupe de Belgique. L'entraîneur des Buffalos, Rik De Mil, s'est exprimé en conférence de presse avant cette rencontre. Il sait que la tâche ne sera pas évidente.

L’ancien entraîneur de Charleroi se montre prudent, mais il espère voir son équipe à la hauteur : "Ce sera une tâche compliquée à Anderlecht, mais en même temps, je veux voir que nous avons déjà franchi des étapes."

"Lors du stage hivernal à Oliva, nous avons pu travailler dur et efficacement. Plusieurs entraînements par jour, beaucoup d’entretiens individuels et de séances vidéo", souligne-t-il.

Rik De Mil veut voir des améliorations

Rik De Mil sait que tout ne sera pas encore parfait : "Cela ne signifie pas pour autant que nous serons déjà capables d’appliquer ma philosophie dans les moindres détails pendant 90 minutes. Mais nous devons assurément être compétitifs face à Anderlecht et nous ferons tout pour atteindre le tour suivant."

Les Buffalos connaissent déjà leur adversaire en demi-finales en cas de qualification. Ils affronteraient l’Antwerp, vainqueur après prolongations face à La Louvière en quarts de finale ce mardi.

Lire aussi… 📷 Voici le tout nouveau bus moderne d'Anderlecht... qui vaut plus d'un demi-million d'euros›

Cette rencontre se disputera au Lotto Park ce jeudi à 20h30. Les Mauves auront l’avantage d’être poussés par leur public lors de cette rencontre, un facteur qui pourrait s’annoncer déterminant.