OFFICIEL : La Gantoise annonce la signature d'un jeune Japonais

Photo: KAA Gent
C'est officiel : La Gantoise a enregistré la signature d'une nouvelle recrue ce mercredi. Sota Tsukuda rejoint les Buffalos.

Le jeune Japonais de 18 ans rejoint l’équipe de jeunes du club, le Jong Gent. Le natif de Kanagawa a paraphé un contrat de prêt jusqu’en fin de saison avec option d’achat.

Les choses semblent claires : s’il convainc La Gantoise lors de son prêt, il poursuivra l’aventure en terre gantoise. Si le Japonais se montre toutefois peu convaincant, il repartira au Yokohama FC.

C’est évidemment une étape cruciale dans la jeune carrière du joueur. Il va connaître sa première aventure en dehors du Japon. La grande question est de savoir s’il parviendra à rapidement s’intégrer.

La Gantoise a présenté, dans son communiqué, sa nouvelle recrue, qui évolue au poste d’arrière gauche : "Tsukuda est un talent doté d’une réelle plus-value offensive sur le flanc gauche. À l’aise balle au pied et tactiquement flexible, son style de jeu correspond parfaitement au football dominant pratiqué par le Jong KAA Gent."

Ce samedi, le Jong Gent affrontera les RSCA Futures en championnat. On ignore si le jeune Sota Tsukuda sera déjà intégré au groupe pour disputer cette rencontre.

