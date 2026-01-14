C'est officiel à Gand : les Buffalos rapatrient un ancien chouchou du public

En manque de temps de jeu au FSV Mainz, Hyun-seok Hong effectue son retour à La Gantoise sous la forme d'un prêt. Il s'agit du deuxième mouvement enregistré ce jour par les Buffalos, et du premier concernant l'équipe première.

Arrivé à La Gantoise en provenance du LASK Linz à l’été 2022 contre un montant de 1,5 million d’euros, Hyun-seok Hong avait quitté le club deux ans plus tard pour rejoindre le FSV Mainz, dans le cadre d’un transfert estimé à 4 millions d’euros.

Durant son passage en Belgique, l’international sud-coréen s’était rapidement imposé comme l’un des chouchous du public gantois. Sa mentalité exemplaire, conjuguée à une efficacité notable, avait largement contribué à son statut : 18 buts et 20 passes décisives en 104 rencontres disputées toutes compétitions confondues sous le maillot des Buffalos.

Un passage compliqué en Allemagne

Son aventure allemande s’est en revanche révélée plus compliquée. En manque de temps de jeu à Mainz, Hong avait été prêté au FC Nantes lors du dernier mercato estival. Une expérience peu concluante, puisqu’il n’a pris part qu’à six rencontres de championnat depuis le début de la saison, une situation insatisfaisante tant pour le joueur que pour son club propriétaire.

C’est dans ce contexte que La Gantoise est entrée en action afin de rapatrier celui qui a connu, jusqu’à présent, la meilleure période de sa carrière au sein du club. Toujours lié à Mainz par un contrat courant jusqu’en juin 2028, un transfert définitif s’annonçait toutefois difficile à concrétiser.

Hyun-seok Hong de retour à La Gantoise

La solution retenue est donc celle d’un prêt. Hyun-seok Hong fait officiellement son retour à la Planet Group Arena, comme l’a annoncé le club ce mercredi soir. Le principal intéressé s’est exprimé sur le site officiel des Buffalos.

"Je suis très heureux d’être de retour à Gand. J’ai vécu de nombreux moments merveilleux dans ce club et j’espère pouvoir les revivre ici. J’ai demandé à Sven Kums si je pouvais jouer avec son numéro 24. Sven a accepté avec joie", a déclaré le milieu de terrain.

Hong ne sera pas qualifié pour la rencontre de Coupe de Belgique face à Anderlecht, mais il pourra en revanche postuler pour la réception des Mauves trois jours plus tard en championnat. Il s'agit du deuxième transfert de la journée pour les Gantois après celui du jeune japonais Sota Tsukada pour l'équipe U23.

