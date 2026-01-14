Le RFC Liège offre des places gratuites aux étudiants : voici comment en profiter

Le RFC Liège offre des places gratuites aux étudiants : voici comment en profiter
Photo: Nicolas Darimont
Deviens fan de FC Liège! 183

Le RFC Liège a décidé d'offrir des places aux étudiants des écoles de la Province de Liège pour le match entre les Sang et Marine et Lommel, qui se tiendra le 27 janvier prochain. Voici comment obtenir votre place gratuite.

Si vous êtes étudiant d’une école de la Province de Liège et que vous souhaitez obtenir une place, il suffit simplement de vous inscrire sur le formulaire disponible sur le site du RFC Liège. "N’hésitez pas à vous inscrire via ce formulaire pour assister à la rencontre à Rocourt, avec ardeur et ferveur", écrit le club liégeois, qui espère attirer de nombreux jeunes supporters au stade.

Une fois sur le formulaire, il vous suffit simplement de rentrer vos informations personnelles. Le RFC Liège demande le prénom, le nom, la date de naissance, l’adresse, l’e-mail et le numéro de téléphone. En plus de cela, il faudra également indiquer votre établissement scolaire afin que le club puisse vérifier votre éligibilité.

Ce n’est pas la première fois que le RFC Liège offre des places aux étudiants des écoles de la Province de Liège. En février dernier, par exemple, des places pour le match entre le RFC Liège et les Francs Borains avaient également été offertes aux étudiants.

Retour aux affaires ce samedi pour le RFC Liège

Avant cette rencontre contre Lommel, le RFC Liège disputera encore deux matchs. Il y aura d’abord le match de retour de la trêve hivernale ce samedi face aux Francs Borains à Rocourt, puis un court déplacement à Seraing la semaine suivante.


Le RFC Liège est actuellement sixième de Challenger Pro League. Les Sang et Marine ont pour objectif de rester dans ce top six jusqu’en fin de saison afin de se qualifier pour les playoffs pour la montée.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Liège

Plus de news

"Ce sera une tâche compliquée" : Rik De Mil prudent avant d'affronter Anderlecht en Coupe

"Ce sera une tâche compliquée" : Rik De Mil prudent avant d'affronter Anderlecht en Coupe

16:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/01: Olsen - Boufal - Gueye - Yow

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/01: Olsen - Boufal - Gueye - Yow

14:40
📷 Voici le tout nouveau bus moderne d'Anderlecht... qui vaut plus d'un demi-million d'euros

📷 Voici le tout nouveau bus moderne d'Anderlecht... qui vaut plus d'un demi-million d'euros

15:00
Accord conclu : Andreas Skov Olsen va quitter Wolfsburg et se lancer dans un nouveau défi

Accord conclu : Andreas Skov Olsen va quitter Wolfsburg et se lancer dans un nouveau défi

14:40
Christian Burgess voit les critiques des supporters comme un signal : "J'ai hâte d'inverser la tendance"

Christian Burgess voit les critiques des supporters comme un signal : "J'ai hâte d'inverser la tendance"

14:00
Anderlecht a-t-il une voie royale jusqu'au trophée ? "Je ne pense pas au-delà du quart de finale"

Anderlecht a-t-il une voie royale jusqu'au trophée ? "Je ne pense pas au-delà du quart de finale"

14:20
OFFICIEL : Sofiane Boufal rejoint un club de Ligue 1

OFFICIEL : Sofiane Boufal rejoint un club de Ligue 1

13:40
27 ans de bons et loyaux service : un fidèle serviteur d'Anderlecht sera mis à l'honneur contre La Gantoise

27 ans de bons et loyaux service : un fidèle serviteur d'Anderlecht sera mis à l'honneur contre La Gantoise

13:20
L'Union déterminée à retrouver Charleroi en demi-finale : un absent pour David Hubert

L'Union déterminée à retrouver Charleroi en demi-finale : un absent pour David Hubert

12:40
Le Standard avait tenté le coup : un ancien attaquant de Pro League met les voiles sur la Chine

Le Standard avait tenté le coup : un ancien attaquant de Pro League met les voiles sur la Chine

13:00
C'est signé : un renfort à plus de 200 matchs en France pour renforcer Dender dans la course au maintien

C'est signé : un renfort à plus de 200 matchs en France pour renforcer Dender dans la course au maintien

12:20
"Je sais que c'est assez avancé" : La Louvière se prépare à accueillir un indésirable d'Anderlecht

"Je sais que c'est assez avancé" : La Louvière se prépare à accueillir un indésirable d'Anderlecht

12:00
Hans Cornelis ne veut plus que Charleroi soit un "petit" club : Mehdi Bayat a fait un geste dans ce sens

Hans Cornelis ne veut plus que Charleroi soit un "petit" club : Mehdi Bayat a fait un geste dans ce sens

11:40
Encore en D1 ACFF au printemps dernier : Lucas Noubi à son avantage contre l'Atletico Madrid

Encore en D1 ACFF au printemps dernier : Lucas Noubi à son avantage contre l'Atletico Madrid

11:20
Il était arrivé il y a six mois : le premier départ du mercato malinois est acté

Il était arrivé il y a six mois : le premier départ du mercato malinois est acté

11:00
Les premiers contacts ont été établis : trois clubs sortent du bois pour Nilson Angulo

Les premiers contacts ont été établis : trois clubs sortent du bois pour Nilson Angulo

10:40
🎥 Bruges l'avait mauvaise : Campbell prend la rouge, mais Christos Tzolis s'en sort très bien

🎥 Bruges l'avait mauvaise : Campbell prend la rouge, mais Christos Tzolis s'en sort très bien

10:00
3
Du renfort en approche : la RAAL va recruter un joueur d'expérience...sans club depuis plus d'un an

Du renfort en approche : la RAAL va recruter un joueur d'expérience...sans club depuis plus d'un an

10:20
Officiel : un ancien espoir belge libre après six mois calamiteux en Bosnie-Herzégovine

Officiel : un ancien espoir belge libre après six mois calamiteux en Bosnie-Herzégovine

09:30
Transfert inattendu en D1B ? Le Beerschot pousse pour l'un des chouchous du RWDM

Transfert inattendu en D1B ? Le Beerschot pousse pour l'un des chouchous du RWDM

08:30
Accord conclu : Bruges, l'Union et La Gantoise l'avaient dans le viseur, il va pourtant quitter la Pro League

Accord conclu : Bruges, l'Union et La Gantoise l'avaient dans le viseur, il va pourtant quitter la Pro League

09:00
"C'est ce qui s'est passé" : un journaliste flamand accuse gravement les organisateurs du Soulier d'Or

"C'est ce qui s'est passé" : un journaliste flamand accuse gravement les organisateurs du Soulier d'Or

08:00
🎥 Bel et bien de retour : le rush de Jeremy Doku qui a mis Manchester City sur les rails à Newcastle

🎥 Bel et bien de retour : le rush de Jeremy Doku qui a mis Manchester City sur les rails à Newcastle

07:40
Pas avant février : Coosemans pose ses conditions à Anderlecht

Pas avant février : Coosemans pose ses conditions à Anderlecht

07:20
1
🎥 Le but cruel qui prive la RAAL des demi-finales : "On a fait un match exceptionnel"

🎥 Le but cruel qui prive la RAAL des demi-finales : "On a fait un match exceptionnel"

07:00
Rik De Mil fait le nettoyage : un autre joueur poussé vers la sortie

Rik De Mil fait le nettoyage : un autre joueur poussé vers la sortie

06:30
Ivan Leko pointe le terrain du doigt, mais reconnaît que Charleroi "mérite sa qualification"

Ivan Leko pointe le terrain du doigt, mais reconnaît que Charleroi "mérite sa qualification"

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/01: Diallo - Audoor - Faes

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/01: Diallo - Audoor - Faes

23:20
Charleroi à 180 minutes du Heysel : "Espérer Dender ? Je ne pense pas comme ça"

Charleroi à 180 minutes du Heysel : "Espérer Dender ? Je ne pense pas comme ça"

23:40
1
Mehdi Bayat annonce une grande nouvelle dans la foulée de la qualification pour les demi-finales !

Mehdi Bayat annonce une grande nouvelle dans la foulée de la qualification pour les demi-finales !

23:15
2
Un Charleroi de gala s'offre le Club de Bruges et sa première demi-finale depuis vingt ans !

Un Charleroi de gala s'offre le Club de Bruges et sa première demi-finale depuis vingt ans !

22:28
La porte se ferme : Anderlecht recalé par un défenseur

La porte se ferme : Anderlecht recalé par un défenseur

23:20
Le Club de Bruges prépare l'après Ordonez : une ancienne piste refait surface

Le Club de Bruges prépare l'après Ordonez : une ancienne piste refait surface

23:00
Un club de Challenger Pro League veut jouer un sale coup au Club de Bruges

Un club de Challenger Pro League veut jouer un sale coup au Club de Bruges

21:40
Zulte Waregem sur la piste d'une sensation venue d'Angleterre

Zulte Waregem sur la piste d'une sensation venue d'Angleterre

22:04
Senne Lammens est fixé : Manchester United a désigné son nouveau coach

Senne Lammens est fixé : Manchester United a désigné son nouveau coach

21:20

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 20
RFC Seraing RFC Seraing 16/01 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 16/01 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 17/01 La Gantoise La Gantoise
Eupen Eupen 17/01 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17/01 KV Courtrai KV Courtrai
FC Liège FC Liège 17/01 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 18/01 KSC Lokeren KSC Lokeren
Beerschot Beerschot 18/01 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved