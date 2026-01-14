Le RFC Liège offre des places gratuites aux étudiants : voici comment en profiter

Le RFC Liège a décidé d'offrir des places aux étudiants des écoles de la Province de Liège pour le match entre les Sang et Marine et Lommel, qui se tiendra le 27 janvier prochain. Voici comment obtenir votre place gratuite.

Si vous êtes étudiant d’une école de la Province de Liège et que vous souhaitez obtenir une place, il suffit simplement de vous inscrire sur le formulaire disponible sur le site du RFC Liège. "N’hésitez pas à vous inscrire via ce formulaire pour assister à la rencontre à Rocourt, avec ardeur et ferveur", écrit le club liégeois, qui espère attirer de nombreux jeunes supporters au stade.

Une fois sur le formulaire, il vous suffit simplement de rentrer vos informations personnelles. Le RFC Liège demande le prénom, le nom, la date de naissance, l’adresse, l’e-mail et le numéro de téléphone. En plus de cela, il faudra également indiquer votre établissement scolaire afin que le club puisse vérifier votre éligibilité.

Ce n’est pas la première fois que le RFC Liège offre des places aux étudiants des écoles de la Province de Liège. En février dernier, par exemple, des places pour le match entre le RFC Liège et les Francs Borains avaient également été offertes aux étudiants.

Retour aux affaires ce samedi pour le RFC Liège

Avant cette rencontre contre Lommel, le RFC Liège disputera encore deux matchs. Il y aura d’abord le match de retour de la trêve hivernale ce samedi face aux Francs Borains à Rocourt, puis un court déplacement à Seraing la semaine suivante.



Le RFC Liège est actuellement sixième de Challenger Pro League. Les Sang et Marine ont pour objectif de rester dans ce top six jusqu’en fin de saison afin de se qualifier pour les playoffs pour la montée.