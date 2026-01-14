Sébastien Pocognoli et l'AS Monaco face à un dossier compliqué : "On est tous déçus"

Le retour de Paul Pogba sur les terrains de football ne se passe pas comme prévu. Le directeur général de l'AS Monaco, Thiago Scuro, a fait le point sur la situation ce mercredi.

Sébastien Pocognoli n’a malheureusement pas encore pu compter énormément sur Paul Pogba, qui peine à faire son retour sur les terrains. Le champion du monde 2018 avait fait ses débuts avec l’AS Monaco le 22 novembre dernier en montant au jeu en fin de match contre le Stade Rennais. Il a ensuite enchaîné deux autres montées au jeu lors des deux matchs suivants de Ligue 1. Mais depuis, plus rien…

Paul Pogba est blessé au mollet. Un véritable coup dur pour l’AS Monaco, qui pensait pouvoir compter sur lui en tant que titulaire à partir de fin décembre. Cette situation pourrait-elle amener à une rupture du contrat ? "Il y a beaucoup de choses dans son contrat et je ne peux pas les dévoiler", souligne Thiago Scuro selon L’Équipe.

Un plan qui ne fonctionne malheureusement pas : "Clairement, le programme de reprise qu’on avait pour lui ne fonctionne pas comme on l’aurait espéré. Tout le monde continue à travailler dur pour trouver des solutions le concernant. On est tous déçus qu’il ait autant de difficultés à enchaîner et à gagner des minutes. On doit toujours adapter les plans en fonction des circonstances que l’on rencontre." 

L’AS Monaco ne lâche pas Paul Pogba

Le club croit toujours en lui : "Comme vous le savez, il n’a rien eu de grave, seulement quelques pépins à différents endroits. Mais on continue de se battre pour le revoir au plus vite, comme on se l’était dit l’été dernier. La relation est très honnête entre Paul et le club. On doit continuer à le pousser et lui continue à croire en lui."


"Il y a deux possibilités : soit ça marche, il reviendra sur le terrain et il aura un impact sur l’équipe, soit ça ne fonctionne pas et, bien sûr, les deux parties pourront se mettre autour de la table l’été prochain pour avoir une nouvelle discussion. Mais ce n’est pas le moment d’en discuter, parce qu’on travaille pour trouver la solution", conclut-il.

