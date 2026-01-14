"On a besoin d'eux" : Besnik Hasi met en exergue un facteur qui pourrait faire la différence face à Gand

Avant le prochain match d'Anderlecht contre La Gantoise, Besnik Hasi s'est exprimé sur l'importance du public anderlechtois. Le fait que le match se joue au Lotto Park est un facteur très important selon lui.

Anderlecht dispute ce jeudi les quarts de finale de la Coupe de Belgique face à La Gantoise. Le coach d’Anderlecht, Besnik Hasi, a déjà jeté un œil mardi aux autres rencontres de Coupe et s’est montré surpris.

"J’ai un peu zappé. Finalement, j’ai surtout regardé Antwerp – La Louvière, parce qu’il y avait des prolongations", explique-t-il selon le Nieuwsblad. "Ce que j’en ai retenu ? Que le football de Coupe est imprévisible."

"Absolument tout peut arriver. Qui aurait pensé que le Club de Bruges serait éliminé ? Ou que l’Antwerp, après avoir pris l’avantage si tôt, aurait encore autant de difficultés ?", poursuit Besnik Hasi.

Besnik Hasi espère un soutien total des supporters

Le Kosovar sait qu’Anderlecht devra être à son meilleur niveau pour ne rien laisser au hasard. En conférence de presse, il s’est également adressé aux supporters. L’entraîneur espère pouvoir compter sur leur soutien total.

"On affronte une bonne équipe de Gand. J’espère que nos supporters seront pleinement derrière nous. En tant que jeune équipe, on en a besoin pour prendre l’adversaire à la gorge d’entrée de jeu. Cela explique, selon moi, la différence entre nos prestations à domicile et à l’extérieur", conclut-il.