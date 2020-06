🎥 Magnifiques images : Dries Mertens acclamé par les fans à Naples

Et visiblement, si Dries Mertens est heureux d'avoir prolongé son contrat au Napoli, les supporters, eux, sont extatiques : après la victoire en Coupe, ils attendaient "Ciro" (le surnom du joueur à Naples), qu'ils ont repéré à l'arrière d'un taxi, pour le porter en triomphe. Une vraie déclaration d'amour, à des lieues de toute notion de distanciation sociale !

This is easily one of the best videos just because you can see how happy Mertens is with the fans.#HoVistoCiroMertens pic.twitter.com/OhMz8g1DHW