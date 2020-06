Gennaro Gattuso remercie "le Dieu du football" pour la victoire en Coupe

Naples a décroché la Coupe d'Italie face à la Juventus ce mercredi au bout du suspens (4-2 après tirs au but). Gennaro Gattuso était bien évidemment extatique.

Après la victoire en Coupe, l'entraîneur du Napoli a ainsi loué l'intervention d'un "dieu du foot" venu récompenser le travail sérieux de son équipe : "Il faut travailler avec sérieux et ensuite, il y a un Dieu du football qui te permet de récolter ce que tu sèmes", se réjouit Gattuso à l'issue de la rencontre. Le Napoli a battu la Juventus aux tirs au but ce mercredi (4-2 aux tirs au but).

Les Partenopei espèrent désormais continuer sur cette lancée : "Nous ne devons pas considérer avoir rempli nos objectifs ! Il faut jouer les derniers matchs avec respect, c'est notre devoir. Nous avons beaucoup de retard (sur les places qualificatives en C1, nda), mais nous pouvons désormais jouer avec moins de pression", conclut Gennaro Gattuso.