Liverpool va effectuer un gros dégraissage estival pour financer son mercato : Divock Origi menacé

Champion d'Europe en titre et bientôt d'Angleterre, Liverpool va néanmoins faire attention à ses dépenses durant le prochain mercato estival. Malgré tout, les Reds, comme bien d'autres clubs, ne sont pas épargnés par les retombées négatives de la crise liée à la pandémie de coronavirus.

Liverpool veut absolument se renforcer cet été et aurait déjà deux cibles en ligne de mire. À savoir le duo de Wolverhampton Adama Traoré et Ruben Neves. Mais avant de mettre la main à la poche pour s'offrir les deux joueurs des Wolves, les Reds doivent impérativement vendre pour dégager des liquidités à réinvestir ensuite.

Et selon le Sun, quatre joueurs confirmés ont ainsi déjà été placés sur la liste des transferts. Divock Origi en fait partie comme Xherdan Shaqiri, Dejan Lovren et Naby Keita, soit quatre doublures. Deux joueurs actuellement prêtés, Marko Grujic (24 ans, Hertha Berlin) et Harry Wilson (23 ans, Bournemouth) sont eux aussi à vendre.