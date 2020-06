Thomas Meunier va-t-il rester (un peu) plus longtemps au PSG ?

Thomas Meunier ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine, Leonardo l'a confirmé. Le Diable Rouge sera libre de s'engager où il le souhaite. Mais le PSG lui a proposé un deal.

Normalement, le 30 juin prochain, Thomas Meunier sera libre comme l'air et donc libre de rejoindre son futur club, qu'il s'agisse du Borussia Dortmund ou d'un club anglais. Reste un problème : la Ligue des Champions, pour laquelle le PSG est toujours en lice et ne pourra pas aligner de nouveaux venus. "Nous allons essayer de conserver tous nos joueurs pour la C1", a d'ailleurs déclaré Leonardo.

Autrement dit : Thomas Meunier pourrait théoriquement rester au PSG jusque fin août, moyennant une prolongation de contrat exceptionnelle. Pas au goût du Borussia Dortmund, qui ne pourrait pas compter sur le joueur durant la préparation estivale, et d'après RMC Sports, ce ne serait pas non plus au goût de Meunier lui-même. Mais si le PSG va au bout de l'aventure en C1, notre Diable Rouge pourrait soulever la Coupe aux Grandes Oreilles ... ou manquer cette occasion.