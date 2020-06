Une reprise déguisée en dernière chance

Les hommes de José Mourinho n'ont déjà plus le droit à l'erreur ce vendredi soir. La Ligue des Champions passera pas une victoire pour les Spurs.

Tottenham a la pression et c'est peu de le dire. Les Spurs, avec un José Mourinho revanchard a leur tête, se doivent de l'emporter pour rêver encore de la Ligue des Champions. Avec 4 points de retard sur leur adversaire du soir, qui est à la cinquième place du classement, une défaite ferait mauvais genre.

Pour rappel, la cinquième place est pour le moment qualificative pour la Ligue des Champions, car City est toujours (en attendant le jugement du TAS) interdit de football européen. Le quatrième au classement, Chelsea, possède 7 points de plus que Tottenham.

La tâche s'annonce tout de même compliquée pour Mourinho. Tout d'abord, il doit se passer de Delle Alli, suspendu par la FA pour s'être moqué du Coronavirus en vidéo. Ensuite, le Portugais cherche encore une stabilité défensive, qui n'a pas été simple avant la pause dûe au Coronavirus. Au rayon des bonnes nouvelles, Harry Kane est de retour mais ce dernier n'a plus joué depuis le 11 janvier. Quel sera son état de forme? Réponse ce soir.

En face, les Mancuniens ne sont pas non plus sereins. Solskjaer a réussi a relever un peu la barre depuis janvier mais les Red Devils semblent toujours fragiles surtout défensivement. Cependant, Rashford était en pleine forme et il sera encore l'atout offensif numéro 1 de United.

