Coup de tonnerre au PSG : Edinson Cavani et Thomas Meunier auraient décidé de ne pas prolonger !

Attendus à Paris pour la reprise de l'entraînement le 22 juin, les deux joueurs auraient une autre idée en tête.

Edinson Cavani et Thomas Meunier auraient décidé de ne pas prolonger leur bail de deux mois avec le Paris Saint-Germain, selon les informations de RMC et Marca. Les deux joueurs ne rejoueront plus sous le maillot parisien et ne disputeront donc pas les finales de Coupes et le Final 8 de la Ligue des Champions !

Concernant les joueurs en fin de contrat, seuls l'Uruguayen et le Diable Rouge quitteront le navire parisien le 30 juin. Thiago Silva s'apprête à prolonger de deux mois, tout comme Sergio Rico et Eric Maxim Choupo-Moting, dont les bails ne seront pas non plus reconduits au-delà. Layvin Kurzawa se trouve également en négociations avancées avec sa direction pour prolonger l'aventure.