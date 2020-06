Liga : L'Espanyol chute à domicile et reste bon dernier

Suite de la trentième journée de Liga cet après-midi avec un match opposant l'Espanyol à Levante.

L'Espanyol est toujours plus que jamais engagé dans la course au maintien ey les Catalans affrontaient une équipe de Levante bien installée en milieu de tableau. Et ce sont les visiteurs qui se sont finalement imposés 1-3.

Borja Mayoral a rapidement trouvé l'ouverture pour les Granotas (14e), 0-1. Les locaux égaliseront via une tête de David Lopez sur corner (28e), 1-1. Enis Bardhi remettra les visiteurs devant en deuxième période (67e), 1-2. Pedrosa, contre son camp, a malheureusement plié le match (87e), 1-3.

Levante reste onzième, alors que les Pericos sont encore derniers.