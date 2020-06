Premier League : Porté par Allan Saint-Maximin, Newcastle s'impose face à Sheffield

La 30ème journée de Premier League s'est poursuivi cet après-midi avec un duel opposant Newcastle à Sheffield. Une rencontre qui a nettement tourné à l'avantage des Magpies.

En effet, malgré un score nul et vierge à la pause, les hommes de Steve Bruce ont durci le ton au retour des vestiaires. Plus menaçant, les Noir et Blanc se sont finalement imposés sur le score large de trois buts à zéro grâce à des réalisations de Allan Saint-Maximin (55e), Matt Ritchie (69e) et Joe Linton (78e).

Une performance qui a notamment été facilitée par l'expulsion de John Egan (50e) du côté des Blades. A noter que l'ancien joueur de Genk, Sander Berge, était titulaire au coup d'envoi puis a cédé sa place peu après l'heure de jeu.

Ce score final permet donc à Newcastle de gravir deux échellons en passant de la 14e à la 12e place tandis que Sheffield, qui avait l'occasion d'atteindre le top 5 en cas de victoire, demeure à la 7e place. Les Red and White Wizards auraient pourtant été bien inspirés de s'imposer afin de distancer leurs principaux concurrents dans la crouse à l'Europe.