Quand la Coupe s'invite à l'anniversaire de Kalidou Koulibaly

Dries Mertens, ses coéquipiers et... la Coupe d'Italie ont pris part la soirée d'anniversaire de Kalidou Koulibaly.

Alors qu'une année compliquée et chamboulée par les problèmes se profilait pour Naples et Dries Mertens, la fin de saison offre finalement tout le contraire, avec une prolongation de contrat et son entrée dans l'histoire du club (en tant que meilleur buteur), ainsi que la Coupe d'Italie remportée par le club.

Après les scènes de joie des supporters dans les rues de la ville, plusieurs joueurs ont poursuivi les célébrations lors de l'anniversaire de l'ancien défenseur de Genk, Kalidou Koulibaly, soirée lors de laquelle Dries Mertens n'a pas manqué de mettre l'ambiance, entre pas de dance, préparation de pizza ou encore session mix aux platines du DJ.