City écrase Burnley et repousse encore le titre de Liverpool

Liverpool ne sera pas encore sacré cette semaine et devra attendre au moins le choc contre City de la semaine prochaine pour célébrer son titre.

En déplacement à Burnley, les Ctiyzens n'ont pas douté. Malgré huit changements par rapport au onze de base aligné par Pep Guardiola contre Arsenal (Raheem Sterling et Kevin De Bruyne étaient d'ailleurs sur le banc au coup d'envoi), Manchester City a rapidement pris la mesure des Clarets.

Phil Foden avait ouvert le score d'une jolie frappe à distance après 20 minutes de jeu, c'est Riyad Mahrez qui s'est chargé du reste avant la pause: l'Algérien a inscrit un doublé en moins de cinq minutes avant la pause et la rencontre était définitivement pliée au retour aux vestiaires.

Patience pour Liverpool

Mais City était déterminé à faire grimper le marquoir après le repos également. Avec le concours de Kevin De Bruyne, monté à trente minutes du coup de sifflet final et avec un nouveau but du jeune Phil Foden, auteur de la quatrième réalisation des Sky Blues. Avant que les deux Silva ne terminent le travail: une passe de Bernardo pour David et un score de forfait pour City qui confirme son excellent retour à la compétition.

Les Reds patienteront donc avant de célébrer un titre qu'ils attendent depuis 30 ans: Liverpool pourrait être sacré champion le jeudi 2 juillet, lors du choc qui opposera les deux meilleures équipes de la saison, si les Reds dominent Crystal Palace mercredi et qu'ils enchaînent contre City.