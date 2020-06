Polémique sur la victoire du Real? Les réponses de Zinedine Zidane

Le coach du Real ne veut pas entendre parler d'arbitrage.

Un penalty et un but litigieux pour le Real, un but annulé pour la Real Sociedad: le duel de dimanche soir entre l'équipe d'Adnan Januzaj et celle de Thibaut Courtois a fait couler beaucoup d'encre. Mais pour Zinedine Zidane, ce serait trop facile de tout résumer à des erreurs d'arbitrage. "Les arbitres prennent les déicsions et moi je veux parler de foot", commençait le Français en conférence de presse.

Et devant l'insistance des journalistes, Zizou s'est un peu fâché. "On ne parle que de ça au final. Nous ne pouvons pas contrôler les polémiques et ce que disent les gens, mais tout ce que je peux vous dire c'est que nous avons gagné et que cette victoire était méritée", conclut-il.