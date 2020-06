Eden Hazard parti, voici la nouvelle victime favorite des défenseurs de Premier League

Eden Hazard était jusqu'à son départ pour le Real Madrid la cible privilégiée des défenseurs de Premier League. Le Diable Rouge parti, c'est Jack Grealish qui énerve le plus ses adversaires.

Jack Grealish vit une saison difficile. Non pas parce que l'ailier et capitaine d'Aston Villa ne performe pas : avec 7 buts et 6 assists, Grealish réalise sa meilleure saison pour le retour des Villains en Premier League et, à 24 ans, devrait pouvoir décrocher un beau transfert cet été. Mais il aura payé son côté insaississable au prix fort : Jack Grealish a subi 140 fautes cette saison, soit un record absolu depuis que les statistiques sont enregistrées (1998), le tout alors qu'il reste encore 8 rencontres à jouer.

Un statut de "victime préférée" des défenseurs anglais qu'il a donc repris des mains d'Eden Hazard, parti de Chelsea l'été passé après plusieurs années passées à se faire matraquer : en 2014-2015, le Diable Rouge avait notamment comptabilisé 113 fautes subies sur l'ensemble de la saison, soit un chiffre déjà bien plus bas que celui de Grealish en 2019-2020 ... qu'on imagine encore gonfler d'ici le coup de sifflet final de la saison. Le record jusque là appartenait cependant à Jason Roberts, 127 fautes subies avec WBA en 2002-2003.

Il faut protéger Jack Grealish

Des chiffres "flatteurs", mais difficiles à vivre pour Jack Grealish, que son entraîneur aimerait voir un peu plus protégé : "Jack a une cible sur le dos depuis le début de la saison, il a subi environ 50 fautes de plus que n'importe qui d'autre en Premier League", pestait Dean Smith, coach d'Aston Villa, dans des propos relayés par Sky Sports. Wilfried Zaha est en effet second au classement des joueurs obtenant le plus de fautes ... avec un total de 98.

"Et le plus fou, c'est tout de même qu'il n'y a que ... 5 cartons jaunes obtenus sur ces 140 fautes. Les arbitres doivent le protéger. Il a des bleus partout sur les mollets, ses côtes ... Mais il adore jouer au football et il continuera comme ça", espère Smith.