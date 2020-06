Soirée morose pour Youri Tielemans et Leandro Trossard, pas encore de reprise pour Dennis Praet

La reprise n'est pas simple pour Leicester en Premier League, Brighton ajoute un point à sa besace. Youri Tielemans et Leandro Trossard ont disputé la fin de la rencontre, Dennis Praet est resté sur le banc.

Leicester City, qui espère au plus vite valider sa place en Ligue des Champions pour la saison prochaine et Brighton & Hove Albion, qui espère faire de même avec son maintien, n'auront pas assuré le spectacle, mardi soir, sur la pelouse du King Power Stadium (0-0).

Sans Belge au coup d'envoi, c'est Brighton qui a manqué l'occasion de prendre les devants en première période. Les Seagulls ont obtenu un penalty au quart d'heure de jeu, mais Kasper Schmeichel s'est parfaitement détendu pour intercepter la frappe de Neal Maupay.

Pas de but, temps de jeu limité pour les Diables

La plus grosse occasion de la rencontre était passée et les montées au jeu des Diables Rouges, Leandro Trossard à l'heure de jeu, Youri Tielemans, dix minutes plus tard, n'ont rien changé au scenario. Leicester City et Brighton se contentent d'un point, au terme d'un match décevant et pauvre en occasion (trois tirs cadrés sur l'ensemble de la rencontre).

Mais il n'y a péril en la demeure pour aucune des deux équipes: les Foxes (troisièmes) conservent neuf unités d'avance sur la cinquième place de Manchester United, tandis que Leandro Trossard et ses partenaires (15es) ont toujours un matelas de six unités sur le premier menacé, Bournemouth.