Witsel s'exprime sur la saison de Dortmund : "Une deuxième place en Bundesliga n'est pas une honte"

La saison de Bundesliga touche à sa fin ce week-end avec la 34e et dernière journée de championnat. C'est l'heure des bilans pour les clubs allemands et notamment pour le Borussia Dortmund, vice-champion derrière le Bayern. Axel Witsel s'est montré satisfait de cette deuxième place.

Le championnat allemand va toucher à sa fin ce week-end avec la dernière journée de championnat. Il n'y a plus aucun suspense puisque le Bayern a remporté son huitième titre d'affilé, devant le Dortmund de Witsel qui a tenu tête aux Bavarois avant de craquer en toute fin de championnat.

Le Liégeois s'est exprimé pour le média allemand Sport 1 et il a analysé la saison effectué par son équipe : "Nous nosu étions fixés comme objectif de tenir tête au Bayern et de, pourquoi pas, aller chercher cette première place. Mais en Bundesliga, la concurrence est rude et une deuxième place n'est pas une honte. La saison prochaine, nous nous battrons encore avec le Bayern", a-t-il déclaré.

Et le Diable Rouge est convaincu que son entraîneur Lucien Favre est l'homme de la situation, malgré certaines critiques envers le Suisse qui n'a pas encore remporté de titres (à part une Supercoupe d'Allemagne) avec les Borussen : "Personne ne doute de ses compétences au sein du groupe. En deux saisons, nous avons récolté 150 points avec Lucien Favre, ce qui est, si je suis bien informé, la meilleure moyenne pour un entraîneur du Borussia, même devant un certain Jürgen Klopp", expliquait le milieu de 31 ans.