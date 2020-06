L'homme avec qui Eden Hazard a explosé dans le Nord: "Il a compris qu'il fallait bosser"

Il est très loin le temps où le jeune Eden Hazard faisait ses tout premiers pas avec le noyau A du LOSC. Mais c'est à Lille que le désormais capitaine des Diables a lancé sa carrière. Et derrière cette réussite, il y a aussi Rudi Garcia, désormais entraîneur de l'OL.

Si c’est Claude Puel qui avait donné au Brainois ses premières minutes avec le noyau pro du LOSC, en fin d'année 2007, Rudi Garcia a ensuite accompagné, pas à pas, Eden Hazard vers les sommets du championnat français.

"Exigeants" avec Eden Hazard

Mais il reste assez modeste face à la réussite qu'a ensuite connue son poulain de l'époque. "C’est une fierté, oui, mais je suis surtout fier qu’on ait été exigeants avec lui", confie le coach de l’OL dans une discussion Instagram qu’il a entretenue avec Ludovic Obraniak, qui a, lui aussi, côtoyé Eden Hazard à Lille durant cinq ans. "Grâce à vous, les joueurs, continue Garcia, Eden a compris que pour exploiter son talent, il fallait qu’il bosse."

Et le Diable Rouge s’est exécuté, au point de s’imposer, petit à petit, comme une valeur sûre de Ligue 1, avant de devenir, tout simplement, le meilleur joueur de France. Et Rudi Garcia ne l’a pas lâché d’une semelle.

Arrivé en juillet 2008, celui qui a ensuite entraîné la Roma et Marseille avant d’atterrir à Lyon, aura accompagné Eden Hazard jusqu’à son transfert pour Chelsea, puisque Rudi Garcia a quitté Lille un an après le Belge.

194 matchs, 50 buts, 53 assists, un titre de champion de France, deux sacres de Joueur de l'année en Ligue 1: Eden Hazard a grandi aux côtés de Rudi Garcia à Lille.

Et les succès ont fait foison durant la période Hazard-Garcia à Lille. En point d’orgue, évidemment, une formidable saison 2010-2011 et un doublé Coupe-Championnat qui restera à jamais dans les anales du club nordiste : sans aucun doute LA saison du LOSC, mais pas encore tout à fait celle d’Eden Hazard.

Eden Hazard réussira à Madrid, parce que c'est un joueur hors-normes.

C’est lors de sa dernière saison en France (2011-2012) que le Belge a définitivement mis tout le monde d’accord : 22 buts, 22 assists toutes compétitions confondues. Si Lille avait dû se contenter d’une troisième place en championnat et avait quitté la C1 dès la phase de poules, Eden Hazard s’était offert un second trophée de Joueur de la Saison avant de quitter Lille pour Chelsea.

Et huit ans plus tard, le voilà au Real, dans le club de ses rêves. Et Rudi Garcia n’émet pas le moindre doute, malgré les premiers mois difficiles d’Eden en Liga: le Brainois brillera avec les Merengue. "Il n’a pas encore pris les clés de la maison blanche, mais il le fera. Parce que c’est un joueur hors-normes..."

