Sur le départ, Thiago Alcantara intéresse la Premier League

Souvent blessé, l'Espagnol n'a pas vraiment pu s'imposer sur la longueur au Bayern et un nouveau défi l'attend pour la prochaine saison.

Thiago Alcantara vit ses dernières semaines au Bayern Munich. L'Espagnol, qui est blessé en cette fin de saison, devrait quitter la bavière à un an de la fin de son contrat.

Les prétendants ne manquent pas et d'après le Daily Mirror, deux clubs de Premier League seraient déjà sur les rangs et pas des moindres: Manchester City et Liverpool.

D4après BILD, les Munichois ne s'opposeraient pas à un départ du Catalan. Le prix de son transfert serait de 20 millions.

Chez les Citizens, Alcantara retrouverait Pep Guardiola qu'il a bien connu au FC Barcelone. L'Espagnol aura remporté 7 titres de champion d'Allemagne avec le Bayern, où il est arrivé en juillet 2013.