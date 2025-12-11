Après le refus de Promise David, West Ham vise un joueur... d'un promu en D1A !

West-Ham se tourne visiblement vers la Jupiler Pro League pour réaliser son mercato hivernal. Les Hammers ont approché Promise David, qui ne s'est pas montré intéressé, et surveillent aussi la situation de Tochukwu Nnadi, le milieu défensif de Zulte Waregem.

Depuis plusieurs années, la Jupiler Pro League se dessine comme le tremplin idéal avant de rejoindre l'un des cinq grands championnats européens, qui viennent chaque année recruter en Belgique.

Cet hiver, West Ham semble avoir fait des joueurs de Pro League sa priorité pour le mercato hivernal, qui doit lui permettre de sortir de sa 18e place, pour l’instant synonyme de descente en Championship.

West Ham fonce sur un joueur... de Zulte Waregem

Une raison pour laquelle les Hammers, en quête d'un attaquant de pointe à moindre coût, se seraient tournés vers Promise David, de l'Union. Le Canadien a cependant refusé, préférant jouer la Ligue des Champions plutôt que le maintien et sachant très bien que d'autres opportunités se présenteraient.

Mais West Ham ne va pas arrêter son assaut de la Belgique pour autant, puisque ses scouts ont repéré un autre joueur, qui évolue dans un club bien plus modeste : Tochukwu Nnadi, le milieu défensif de Zulte Waregem.



Selon les informations de Team TALK, le Nigérian de 22 ans a été décrit comme un joueur qui travaille sans relâche, explosif à la récupération et déjà prêt physiquement pour la Premier League. Tochukwu Nnadi pourrait être disponible à partir de quatre millions d'euros, un bon coup à bas prix pour West Ham, qui devrait tenter le coup en janvier.