🎥 L'Oscar du plongeon le plus improbable revient à Eric Bailly

Mais qu'est-t-il passé par la tête d'Eric Bailly?

Alors que Manchester United tentait d'arracher sa qualification pour les demi-finales de la FA Cup, Eric Baiily a voulu simuler une faute.

Comme il y a des bons chasseurs et des mauvais chasseurs, ben il y a des bons plongeurs et des mauvais plongeurs. On sait dans quelle catégorie on peut placer Eric Bailly.

Le plus drôle, c'est que l'arbitre a sifflé une faute en faveur du Mancunien....