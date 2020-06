"Dieu et ses élèves" : Ibrahimovic fait son retour dans le groupe milanais avec une annonce "à la Zlatan"

Le géant suédois s'est remis de sa blessure et a rejoint ses coéquipiers pour les entrainements collectifs.

L’AC Milan a annoncé le retour de son attaquant de 38 ans aux entraînements collectifs, alors que le Milan prépare la réception de l'AS Roma. Une annonce qui pourrait indiquer un retour aux affaires d'"Ibra" qui est absent depuis près d'1 mois.

L'ancien buteur du PSG a pour sa part annoncé son retour sur les réseaux sociaux, avec le ton qu'on lui connait, partageant une photo le montrant entouré de ses équipiers dont la légende indique "God and his students" (Dieu et ses élèves).

Après une reprise ponctuée d'une nette victoire 1-4 à Lecce, le Milan AC tentera d'enchainer face à la Roma pour décoller de sa huitième place au classement.