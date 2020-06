Mike Origi, papa fier : "C'est comme si j'avais moi aussi remporté la Premier League"

Fraichement sacrés Champions d'Angleterre, Liverpool et Divock Origi ont libéré toute un peuple avec ce titre tant attendu.

Mike Origi se souvient du dernier titre des Reds : "Je m'en rappelle bien, c'était en 1990, j'étais au Kenya et je venais de signer pour le club de Kenya Breweries."

"Au Kenya, la Premier League est l'une des compétitions les plus regardées. Quand nous étions jeunes, notre rêve était d'y jouer un jour. Malheureusement, je n'ai pas pu réaliser ce rêve mais mon fils me représente, c'est comme si j'avais moi aussi remporté la Premier League", poursuit le fier père du Diable Rouge dans les colonnes de la BBC.

"C'est un très grand moment pour toute la famille. Nous avons regardé Chelsea jouer contre Manchester City à la maison et au coup de sifflet final, c'était l'explosion. Il y a eu beaucoup d'émotion", poursuit le joueur passé par le RWDM, Genk ou encore Harelbeke, entre-autres formations.

"Tout le monde savait que Liverpool devait être champion, c'était juste une question de temps. Mais quand le coronavirus a frappé, j'étais inquiet de voir la saison suspendue car l'équipe tournait bien, jouait du beau football et avait beaucoup de points d'avance. Mais on s'est vite fait à la situation et la priorité à changé : la santé passe avant tout."



Mike Origi est également revenu sur la jeunesse de son fils, à qui il a insufflé sa passion du football : "Depuis que Divock est jeune, cela a toujours été le football, le football, le football. Divock a travaillé dur et fait beaucoup de sacrifices pour y arriver. Le voir réussir de cette manière nous rend fiers."